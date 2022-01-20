Украинская оппозиция потребовала отставки Зеленского Фото: REUTERS

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПХЖ) потребовала отставки президента Украины Владимира Зеленского. По мнению членов политической силы, он преследует исключительно личные цели, связанные с обогащением себя и своего окружения.

«Отставка Зеленского – самая реальная дорога к деэскалации и выходу из кризиса. Украинский народ уже понял, что, избрав Владимира Зеленского, как и в случае с Порошенко, наступил на грабли. Вместо новой власти страна получила худшую версию режима Порошенко – лживый, коррумпированный и бездарный антинародный режим. Сегодня Зеленский, как и его предшественник Порошенко, озабочен не благосостоянием страны и людей, а обеспечением прибылей и роскошной жизни для своего окружения, друзей и партнеров», – сказано в заявлении на сайте ОПЗЖ.

Как считают в партии, Зеленский не выполнил главного предвыборного обещания – установить на Украине мир. В ОПЗЖ указали, что президент отказывается выполнять Минские соглашения, обманывая тем самым сограждан и международных партнеров. Кроме того, заявили в оппозиции, украинский лидер строит за счет госбюджета свою «медиа-империю». В ОПЗЖ также отметили, что страна столкнулась с тяжелейшим энергетическим кризисом и сильнейшим ростом цен, а многие предприятия на Украине прекратили работу.