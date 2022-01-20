Вакцинолог назвал срок, когда после «Спутника V» наступает полная защита от «омикрона» Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Вакцинолог Михаил Костинов прокомментировал эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон».

Эксперт подтвердил, что регулярная вакцинация российским препаратом дает защиту от болезни. Как выяснили специалисты, спустя шесть месяцев после вакцинации двумя дозами «Спутника V» эффективность против нового штамма составляет 75%.

В этот период полагается проводить повторную вакцинацию, что сможет поддержать защитные силы организма на высоком уровне.

- Если человек делает бустеризацию, то есть третью дозу, как полагается, через шесть месяцев, то спустя два-три месяца эффективность против «омикрона» — 100%, — сказал вакцинолог Rt.

Эксперт подтвердил, что российская вакцина способна противостоять многим мутациям омикрон-штамма. А вот импортные вакцины типа Moderna или Pfizer подобной эффективностью не обладают.

Врачи полагают, что если люди будут активно прививаться, то уже к маю можно будет победить пандемию, сообщает телеканал "360".

Тем временем, по итогам 2021 года 44 процента россиян заявили о недовольстве результатами медицинской помощи. В 2020 году таких было на 10 процентов меньше, пишет "Российская газета".