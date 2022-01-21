Sky News: Британия направила на Украину около 30 бойцов элитного военного подразделения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания направила на Украину около 30 военнослужащих недавно созданной Армейской бригады специальных операций.

«Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией», - сообщает телеканал Sky News, где отмечают, что военнослужащие относятся к элитному рейнджерскому полку.

На официальном сайте Министерства обороны Великобритании отмечается, что в состав Армейской бригады специальных операций вошли четыре батальона рейнджеров. Согласно плану военного ведомства, данные подразделения «будут постоянно присутствовать по всему миру, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам».

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением. Уточнялось, что Киев получит противотанковые комплексы NLAW. Также отмечалось, что самолеты направили уже через сутки после того, как глава Минобороны королевства Бен Уоллес заявил об этом.