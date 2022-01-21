Рогозин сравнил идею строительства космодрома на Украине с полетом кузнеца Вакулы на черте

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал планы Украины построить собственный космодром, сравнив эту идею с гоголевскими мотивами

«Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания», - написал глава госкорпорации в своем Telegram-канале

Свою публикацию Рогозин сопроводил видео с отрывком из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», снятого по произведению Николая Гоголя. На видео кузнец Вакула на черте летит по небу.

Ранее появилось сообщение, что участники учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров намерены построить на Украине космодром. В качестве месторасположения была предложена территория на административной границе Одесской и Николаевской областей, расположенной у побережья Черного моря.