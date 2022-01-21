Умер Толеубек Аралбай, актер из "Саранчи" и "Рэкетира"

В минувший четверг, 20 января, на 72-м году жизни умер известный советский, казахстанский актер театра и кино, режиссер и педагог Толеубек Аралбай. Об этом говорится в сообщении студии «Казахфильм».

Толеубек Мухамеджанович Аралбай окончил факультет драматической кинорежиссуры Алматинского государственного института кинематографии и театра в 1966 году, и до 1976 год был актером Семипалатинского областного музыкально-драматического театра, а с 1976-го и до конца своей жизни играл Казахском национальном драматическом театре имени Мухтара Ауэзова, где он также был режиссером-постановщиком.

Экранный дебют актера состоялся в исторической драме по сценарию Юрия Визбора "Год дракона" в 1981 году. Он также играл в фильмах "Азиат", дилогия "Рэкетир", "Урановый тайфун", "Одноклассники", "Саранча", "Ликвидатор", другие.