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Общество21 января 2022 7:20

Минкульт Украины разослал по предприятиям инструкции на случай войны

Киевские предприятия получили от Министерства культуры Украины инструкции на случай войны
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Украинцам раздают брошюры с советами, как вести себя в случае войны.

Украинцам раздают брошюры с советами, как вести себя в случае войны.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевлян инструктируют, что делать, если начнется война. Минкульт Украины разослал по предприятиям столицы брошюры, в которых рассказывается, что гражданам делать в случае чрезвычайной ситуации или войны. Что написано в брошюре, рассказало издание Вести.ua.

На первых страницах брошюры авторы успокаивают: мол, вооруженные силы Украины полностью готовы «эффективно сдерживать агрессора». Но потом все же советуют проверить подвалы и наличие аварийного выхода из дома, узнать, где находятся ближайшие укрытия, сделать запасы воды и продуктов, подготовить лекарства, фонарики и свечи, средства пожаротушения и подумать, как готовить еду без электричества и газа. На случай, если понадобится эвакуироваться, авторы брошюры советуют всегда держать в исправности свое авто и запастись топливом для него.

Тем, кому не повезет оказаться в зоне боевых действий, в брошюре советуют всегда носить с собой документы, причем не держать их вместе с деньгами, носить при себе записку с группой крови и указанием возможных проблем со здоровьем, не вступать споры с незнакомцами и не рассказывать им о своих планах, а при появлении вооруженных людей немедленно покидать этот район. Вооруженных людей не советуют фотографировать и делать в их присутствии какие-то записи.

На киевских предприятиях раздают брошюры с советами, что делать, если начнется война. Фото: скриншот брошюры.

На киевских предприятиях раздают брошюры с советами, что делать, если начнется война. Фото: скриншот брошюры.

В брошюре также советуют не приближаться к окнам при обстреле, не наблюдать за ходом боевых действий, подбирать брошенное кем-либо оружие и надевать камуфляжную одежду.

Ранее издание сообщало, что брошюры с советами на случай войны Минкульт Украины выпустил еще в июне 2021 года.

О том, кто на самом деле готовится к войне на Украине, читайте здесь на kp.ru.