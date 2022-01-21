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Политика21 января 2022 8:29

Лавров заявил о недопустимости политизации взаимного признания ковид-сертификатов России и ЕС

МИД России считает, что полицизация взаимного признания ковид-сертификатов РФ и ЕС недопустима
Мария ПАВЛОВА
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Сергей Лавров заявил, что процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации РФ и ЕС должен быть деполитизирован.

Сергей Лавров заявил, что процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации РФ и ЕС должен быть деполитизирован.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продвижение в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации РФ и ЕС требует диалога профильных структур. Политизация в этом вопросе недопустима. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ответы МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции Лаврова, опубликованы на сайте ведомства в пятницу, 21 января.

«Контакты с Евросоюзом по вопросу о взаимном признании цифровых «ковидных» сертификатов осуществляются по линии Минздрава и Минцифры России. МИД России оказывает экспертно-консультативное сопровождение данного процесса", - говорится в сообщении МИД.

Лавров отметил, что деполитизация является главным условием успешного взаимодействия экспертов профильных структур, а взаимное признание сертификатов позволит облегчить для граждан РФ и стран ЕС зарубежные поездки.

"Исходим из того, что главным условием продвижения на этом треке является деполитизированное экспертное взаимодействие по линии профильных структур России и ЕС в интересах облегчения безопасных заграничных поездок граждан России и стран Евросоюза», - сказал глава МИД.