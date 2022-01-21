Юрист Соловьёв предупредил о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций Фото: Shutterstock

В России появился новый вид мошенничества, когда у граждан вымогают денежные средства под видом инвестиций в фондовый рынок, для чего используют специальные сайты и приложения, предлагающие вкладывать средства онлайн, якобы позже получая высокий доход. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Как уточнил специалист, для поиска жертв злоумышленники создают специальные сайты, на которых предлагают гражданам инвестировать свои денежные средства онлайн и получать высокий доход.

“После регистрации на таком «брокерском» сайте на человека по телефону или онлайн выходит “специалист”, который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение”, - рассказал юрист в интервью RT.

Соловьёв заявил, что после этого мошенники под разными предлогами вытягивают денежные средства из своих жертв, предлагая куплю-продажу акций, облигаций или валютных корзин. Напомним, ранее сайт kp.ru писал про три простых шага к победе над телефонными мошенниками. Специалисты рассказали, что должны сделать банки, мобильные операторы и правоохранительные органы, чтобы звонки от аферистов прекратились и они перестали воровать наши деньги.