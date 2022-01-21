В МИД России заявили, что не возражают против участия США в мирном урегулировании украинского кризиса

Сергей Лавров заявил, что Россия не возражает против участия Вашингтона в мирном урегулировании украинского кризиса, если США станут побуждать Украину к выполнению Минских соглашений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не возражает против участия США в мирном урегулировании украинского кризиса. При этом министр уточнил, что условием такого участия должно быть побуждение Вашингтоном Киева к выполнению Минских соглашений. Ответы МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции Лаврова, опубликованы на сайте ведомства в пятницу, 21 января.

«Не возражаем против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас. Разумеется, при том понимании, что его участие принесет положительную «добавочную стоимость», в первую очередь в плане побуждения Киева выполнить в полном объеме свои обязательства по Минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбассу», - такой ответ дает МИД РФ на вопрос о возможности вовлечения США в урегулирование украинского кризиса.

В МИД напомнили, что Вашингтон причастен к украинским событиям 2014 года.

«Напомним, что государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. произошел при непосредственной поддержке Вашингтона. Последствием такого переворота стало кровопролитие в Донбассе, которое продолжается до настоящего времени», - говорится в сообщении МИД.

Глава МИД выразил сомнения в возможности подключения США к работе в «нормандском формате».

«Что касается возможного участия США в «нормандском формате», то необходимо иметь в виду, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год. Насколько нам известно, наши сопосредники – Германия и Франция – предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время», - резюмировал министр.