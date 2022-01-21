В Аравийском море прошли совместные учения России, Ирана и Китая

Корабли выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, осуществили совместное тактическое маневрирование, отработали задачи по поиску и спасению на море. Фото: кадр видео Минобороны России

Боевые корабли России, Ирана и Китая провели военно-морские учения «CHIRU-2022» в Аравийском море. Отработка спасения на море и противодействия морскому пиратству прошла в Оманском заливе и в воздушном пространстве над ним.

От российской стороны в учениях принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома». Всего от трех флотов к учению привлекалось 14 боевых кораблей и вспомогательных судов.

В ходе учений партнеры выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, осуществили совместное тактическое маневрирование и отработали задачи по поиску и спасению на море. В дальнейших планах - передислоцировать российские корабли в Средиземное море, где совместно с силами Северного и Балтийского флотов они примут участие в учении межфлотской группировки ВМФ, сообщают в Минобороны.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия отправляет в Белоруссию два дивизиона ракетных систем ПВО С-400 с Дальнего Востока. Техника была погружена на платформы в Хабаровском крае, возможно, что она прибудет в Беларусь к началу военных учений, запланированных на 10 февраля.