Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии главы государства после вакцинации от коронавируса. По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин чувствует себя хорошо.

На вопрос о состоянии здоровья президента Песков ответил в ходе пресс-конференции в пятницу, 21 января, отвечая журналистам. По его словам, у Путина после прививки не наблюдается никаких проявлений недомоганий.

"Президент, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите", - рассказал Песков.

По его словам, в сложившейся эпидситуации наиболее предпочтительным режимом работы для президента является "комбинированный режим работы", сочетающий очные мероприятия и видеоконференции.

Как ранее писал сайт kp.ru, Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как переболел коронавирусной инфекцией. По словам Лукашенко, он был инфицирован штаммом «омикрон».