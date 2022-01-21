МИД РФ заявил о важности восстановления атмосферы доверия между Москвой и Вашингтоном

МИД РФ заявил об отсутствии непреодолимых разногласий между РФ и США. Фото: REUTERS

В Министерстве иностранных дел РФ заявили об отсутствии непреодолимых разногласий между Москвой и Вашингтоном и необходимости восстановления атмосферы доверия между Россией и Штатами. Ответы МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции Лаврова, опубликованы на сайте ведомства в пятницу, 21 января.

В МИД отметили, что отношения России и США подошли к опасной черте по вине Вашингтона и назвали шаги Запада, которые Россия считает неприемлемыми.

«Непрекращающаяся агрессивная активность НАТО на «восточном фланге», враждебные действия против нашей страны, включая внеплановые учения, опасные сближения и маневрирование боевых кораблей и самолетов, военное освоение украинской территории, абсолютно неприемлемы», - заявили в МИД.

В министерстве отметили, что Россия предпринимала шаги навстречу США, но они не были оценены как должное.

«В ответ мы получили лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами», - заявили в МИД.

Тем не менее в министерстве считают, что между Москвой и Вашингтоном нет непреодолимых разногласий.

«Теперь же важно отстроить заново атмосферу доверия, вернуться хотя бы к подобию нормальности. Это в наших общих интересах. По большому счету, между Россией и США нет непреодолимых разногласий. Просто от коллег требуется проявить политическую волю. Мы к честному разговору всегда готовы», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, в пятницу 21 января в Женеве начинаются переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Онлайн-трансляция мероприятия доступна здесь на kp.ru.