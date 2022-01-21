В России 21 января 2022 выявлено рекордное число новых заражений коронавирусом - почти 50 тысяч

В России 21 января 2022 выявлено рекордное число новых заражений коронавирусом Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки в России было выявлено рекордное число новых заражений коронавирусной инфекцией нового типа за всю пандемию. За 24 часа коронавирус подтвердили у 49 513 человек. Такие данные в пятницу, 21 января 2022 года, предоставил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передает в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 15 987, что также стало рекордным показателем по количеству подтверждённых случаев заражения. Второе место занимает Санкт-Петербург с показателем 5 922. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 4 424 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, заражения выявили во всех 85 российских регионах. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 692 летальных исхода, а полностью выздоровели 24 719 человек.

Таким образом, по состоянию на 21 января 2022 года общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии коронавирусной инфекции в стране возросло до 10 987 774. Жертвами инфекции стало 324 752 человек, а выздоровели 9 975 052 пациента.