Политолог Дудаков заявил, что США хотят затянуть переговоры по гарантиям безопасности Фото: REUTERS

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что американцы хотят затянуть переговоры по гарантиям безопасности, так как это важно для президента США Джо Байдена.

"У него в этом году выборы в Конгресс в ноябре. Ему с падающими рейтингами нужно показать, что он президент-миротворец, который играет важную роль на мировой арене", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru

Специалист отметил, что Россию затягивание переговоров не устраивает, так как провокация на Украине может перерасти в масштабную войну у наших границ.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве идут в русле усилий по снижении напряжённости вокруг Украины, рассказывает RT.

Ранее стало известно, что российский министр выразил надежду, что представители Госдепартамента США внимательно изучили требования Москвы.

"Надеюсь, что кто-то в Госдепартаменте не был занят и сконцентрировался на сути наших предложений", - цитирует главу ведомства ФАН.

Переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января 2022 года: прямая онлайн-трансляция - смотрите здесь

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена проходят 21 января 2022 года в Женеве. Дата переговоров была определена во время телефонного разговора Лаврова и Блинкена 18 января.