Лавров: русофобское меньшинство теперь правит в НАТО, как и в ЕС

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал позицию России по нерасширению НАТО на восток, которая была отражена в гарантиях безопасности. Об этом дипломат рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как считает Лавров, НАТО был создан против СССР, а сейчас действует против России.

"Когда восточные европейцы рвались в НАТО, мы предупреждали Запад, что это будет ошибкой, это не укрепит НАТО. Нас заверяли - мы их примем и у них улягутся фобии. Ровно наоборот получилось - русофобское меньшинство теперь правит в НАТО, как и в ЕС", - заявил Лавров.

В качестве примера российский дипломат назвал Польшу и страны Прибалтики, которые "рвались в НАТО". Хотя Россия, по словам Лаврова, еще давно предупреждала, что это будет подогревать экстремистские настроения.

"Русофобское меньшинство в Прибалтике и Польше правит бал и продолжает вести тупиковою политику по всем вопросам", - заявил Лавров.

Напомним, что сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.