Лавров об отношениях с США: Печально, что взрослые люди выясняют, "у кого больше не знаю что"

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров оценил текущее состояние отношений между Россией и США. По мнению дипломата, они могли бы быть гораздо лучше, если бы Вашингтон не пытался соревноваться с Москвой по ряду вопросов.

Свое мнение по ситуации Лавров выразил в пятницу, 21 января, по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Печально, что взрослые люди занимаются таким "контекстом": "кто круче", "у кого больше не знаю что". Если бы мы по-взрослому подумали как нам жить, подумали над многими вопросами - вот чем заниматься надо. А все сводится в американско-российских отношениях к тому, как чувствует себя Зеленский", - заявил Лавров.

Российский дипломат также подчеркнул, что Россия не претендует на сферы влияния НАТО. Однако НАТО при этом рассматривает Украину как свою сферу влияния.

Напомним, что сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также пресс-конференции по итогам общения сторон.