Голикова заявила о повышении коллективного иммунитета к COVID-19 в России до 64,4%

Голикова рассказал о повышении уровня коллективного иммунитета в России. Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на пятницу 21 января уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в РФ вырос до 64,4 процента. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета. Это Севастополь, где этот показатель составляет 90,5%, Санкт-Петербург с 84,6 коллективного иммунитета, Карелия, где он достиг 83 процентов и Чукотка с 80,6 процента коллективного иммунитета.

За неделю показатель коллективного иммунитета в РФ вырос с 63,7% до 64,4%.

«По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла — 78 059 701 раз», - уточнила Голикова.

Среди регионов, где уровень коллективного иммунитета не достиг 80 процентов, но стремится к этому показателю, Голикова назвала Мурманскую и Липецкую области, Республику Тыва, Пензенскую, Орловскую, Калининградскую и Московскую области.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в пятницу 21 января в России установлен очередной антирекорд пандемии – за сутки в стране прибавилось 49 513 инфицированных коронавирусом человек.