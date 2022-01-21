Депутат Госдумы Саблин заявил, что Россия никогда не откажется от поддержки жителей Донбасса

Заместитель председателя «Боевого Братства» Дмитрий Саблин Фото: Елизавета Головчанская

Власти России никогда не откажутся от поддержки жителей республик Донбасса, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Дмитрий Саблин.

«Они наши избиратели, и в любом случае Запад должен всегда понимать, что русские никогда своих не бросают…Коллективный Запад должен понимать однозначно, что другого варианта нет. Мы в любом случае своих людей никогда не бросим», – сказал парламентарий в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил депутат, западные державы воспринимают Донбасс и Украину как территорию для решения своих внутренних проблем. Для России же жители ДНР и ЛНР это те, кто «живет в состоянии войны на протяжении уже восьми лет», заявил он.

Саблин заявил, что Западу пора понять бесполезность попыток воздействия на Россию через увеличение поставок вооруженной техники Украине.