Кадыров прокомментировал задержание жены экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на задержание жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Как заявил политик, операция проводилась в полном соответствии с законом.

«Правоохранительные органы на совесть выполняют свою работу, а кучка, именуемая себя «правозащитниками», скулит о нарушении закона…Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ», – цитирует Кадырова РИА Новости.

Политик отметил, что так называемые правозащитники уже поспешили объявить задержание супруги Янгулбаева похищением, в то время как силовики «совершали законные и согласованные оперативные действия».

Ранее адвокат Наталья Добронравова сообщила о задержании жены экс-судьи ВС Чечни Сайди Янгулбаева – Заремы Мусаевой. По ее словам, операция прошла в Нижнем Новгороде. Представившиеся оперативниками люди не показали удостоверений и не сказали, из какого они отдела, рассказала Добронравова. Адвокат также сообщила, что они предъявили Мусаевой постановление о ее приводе в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, расследуемое полицейскими Чечни.