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Политика21 января 2022 20:38

В конгресс США внесен новый законопроект о санкциях против России

Автором очередного документа, предполагающего введение ограничений на случай предполагаемого «вторжения» на Украину стал демократ Грегори Микс
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель международного комитета палаты представителей США, демократ Грегори Микс

Председатель международного комитета палаты представителей США, демократ Грегори Микс

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американский конгресс на рассмотрение внесен очередной законопроект о санкциях против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Автором новой инициативы выступил председатель международного комитета палаты представителей США, демократ Грегори Микс.

В заявлении пресс-службы комитета говорится, что Микс «внес проект закона о последующем экономическом наказании и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета».

Отмечается, что демократ предложил свой документ «параллельно» с тем, что ранее был представлен группой из инициативой, которую ранее представил сенату его однопартиец, глава сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендез. Проект Микса предполагает примерно те же ограничения, что и предыдущий, а также «ускоренную» оборонную помощь Украине.

Как писал сайт kp.ru, предложенный Менендесом проект закона предусматривает в случае пресловутого «вторжения» персональные санкции Вашингтона против президента и премьер-министра России, глав Минобороны и МИД, начальника Генштаба и как минимум трех банков.

Между тем, 19 января сенатор-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций. Полный текст документа пока не был опубликован.

Накануне четыре американских сенатора от обеих партий подготовили и внесли на рассмотрение коллег законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу – то есть, взаймы, в аренду.

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