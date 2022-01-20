В США представили новый проект санкций против России

Новый проект санкций представил республиканец Джим Бэнкс Фото: REUTERS

Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций. Об этом сообщается в четверг, 20 января, на сайте конгресса США.

"[Законопроект] о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей. Направлено в Комитет по иностранным делам, а также в Комитеты по судебной власти и Финансовым службам на период, который впоследствии будет определен Спикером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект был внесен 19 января. Инициативу поддержали 38 конгрессменов. Полный текст документа пока не был опубликован.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидают санкции, которых ранее страна «никогда не видела». По его словам, если Москва «совершит этот шаг», будут введены такие жесткие ограничения, что это станет для России «катастрофой».

При этом в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, а российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Об этом своему американскому коллеге сообщал, в том числе, президент Владимир Путин.