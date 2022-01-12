Конгресс США представил законопроект о новых санкциях против России

Проект представила группа сенаторов-демократов Фото: REUTERS

Американские сенаторы в среду, 12 января, представили законопроект, предусматривающий введение новых санкций против в России. В документе говорится, что очередные ограничительные меры США могут предпринять в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Законопроект предполагает, что если произойдет эскалация ситуации на Украине, США могут ввести санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, а также глав МИД и Минобороны, начальника генштаба и по меньше мере трех российских финансовых организаций, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес. Он выступил от своего лица и лица 25 своих коллег-демократов, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, журналисты Washington Post знали о подготовке пакета санкций заранее. Они сообщили, что в их распоряжении оказался проект документа, в котором содержится подробное описание нового пакета экономических санкций против России. Их планируется ввести «в случае гипотетического вторжения на Украину».