Умер Арнис Лицитис, звезда фильма «Фаворит» и актер из сериала «Ранетки»

Арнис Лицитис за свою актерскую карьеру снялся в десятках популярных фильмов и сериалов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Печальная весть пришла из Риги: умер Арнис Лицитис, известный советский и латвийский актер, который знаменит своими ролями в десятках популярных фильмов и сериалов. Совсем недавно, 8 января, ему исполнилось 76 лет. О смерти звезды детектива «Фаворит» сообщил его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

«Нас покинул выдающийся актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино», - написал Залманис на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге в семье актеров Альфреда Видениекса и Хельги Лиците. Несмотря на то, что его мать не хотела, чтобы Арнис пошел по стопам родителей, сразу после окончания школы поступил на театральный факультет Латвийской государственной консерватории и в 1970 году был принят в труппу Рижского академического театра драмы.

За десятилетия работы в театре и кино он сыграл около 130 ролей в различных кинолентах и сериалах, а всесоюзную известность Арнису Лицитису принесла роль жокея Алана Йорка в остросюжетном фильме «Фаворит».

Зрители помнят актера по его работам в таких лентах, как «Мираж», «Долгая дорога в дюнах», «Узник замка Иф», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Малиновое вино», «Страшное лето» и многих других. Арнис Лицитис также снимался в сериале «Ранетки», где он сыграл учителя географии, отца одной из главных героинь.