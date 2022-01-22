Умерла Эльза Суареш, бразильская певица

Бразильская певица Эльза Суареш считалась «королевой самбы» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

20 января в Рио-де-Жанейро на 92-м году жизни умерла Эльза Суареш – знаменитая бразильская певица, которую называли «королевой самбы» и «иконой бразильской музыки».

«С большой грустью и сожалением сообщаем о смерти певицы и автора песен Эльзы Суареш в возрасте 91 года», - говорится в заявлении пресс-службы исполнительницы, опубликованном на ее странице в Instagram.

Отмечается, что Эльза Суареш скончалась в четверг, во второй половине дня, в своем доме в Рио-де-Жанейро «по естественным причинам».

«Икона бразильской музыки, которую считали одной из величайших артисток мира, прожила яркую, насыщенную жизнь», - отмечает в сообщении пресс-служба покойной певицы.

СПРАВКА «КП»

Эльза да Консейсао Суарес родилась 23 июня 1930 года в Рио-де-Жанейро, свою музыкальную карьеру она начала в конце 40-х годов прошлоео века, когда еще 16-летней девушкой победила в песенном конкурсе на радио. Её первым хитом стала песня Se Acaso Você Chegasse (1959 год), а уже через год Эльза записала одноименный дебютный альбом. С тех пор певица выпустила 37 студийных альбомов, последним из них стал Planeta Fome в 2019 году.