Софи Марсо рассказала о съемках в фильме Франсуа Озона: «Я и в крематории снималась»

Кадр из фильма «Все прошло хорошо»

Французская актриса Софи Марсо в эксклюзивном интервью кинообозревателю kp.ru Стасу Тыркину рассказала о съемках в фильме режиссера Франсуа Озона. По ее словам, это далеко не первый ее фильм, затрагивающий проблему смерти.

«Не то, чтобы это был мой первый фильм о смерти – я и в крематории снималась, и где только не... Вообще, я много раз умирала в своих фильмах. Одна Анна Каренина чего стоит!» - говорит Софи Марсо.

Актриса отметила, что «никто из нас не знает, что с нами случится, и поэтому нужно об этом задумываться».

«Мы действительно очень мало говорим о смерти: ни в семье, ни в обществе это не принято. Это табу, мы находимся в отрицании этой темы. Знаем, что это с нами случится, но разговаривать об этом не хотим. Я никогда не игнорировала эту тему, но этот фильм во многом меня освободил. Опыт от соприкосновения с такой сложной тематикой я бы назвала позитивным. Я поняла, что не одинока, ведь эти вопросы стоят перед всеми людьми», - сказала она.

Софи Марсо играет писательницу Эмманюэль Бернхайм, которая по настойчивому требованию своего тяжело больного 85-летнего отца организовала ему безболезненную кончину в Швейцарии.