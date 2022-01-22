Актриса Софи Марсо рассказала о своем отношении к эвтаназии: «Я бы хотела иметь такую возможность»

Французская актриса Софи Марсо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из самых ярких звезд французского кинематографа Софи Марсо в эксклюзивном интервью кинообозревателю kp.ru Стасу Тыркину рассказала о своем отношении к эвтаназии.

«Как личность, я хочу быть свободна в решении этого вопроса. Не уверена, что выбрала бы для себя такой путь, но если я его выберу, я бы хотела иметь такую возможность. Но решать за всех я не могу и не хочу. Я бы не хотела, чтобы был какой-то закон об эвтаназии», - призналась актриса.

«Мне кажется, что люди просто должны быть свободны решать это для себя. Но вообще это слишком большой вопрос. Не думаю, что наш фильм выступает однозначно за или против. Это такая тема, что не знаешь, как к ней подойти», - добавила она.

Софи Марсо в фильме режиссера Франсуа Озона играет писательницу Эмманюэль Бернхайм, которая по настойчивому требованию своего тяжело больного 85-летнего отца организовала ему безболезненную смерть в Швейцарии, потому что во Франции с эвтаназией все гораздо строже.