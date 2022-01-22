Софи Марсо рассказала, почему последние годы мало снимается: «Нужно было время для самой себя»

Французская актриса Софи Марсо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская актриса Софи Марсо в эксклюзивном интервью кинообозревателю kp.ru Стасу Тыркину ответила на множество вопросов, в том числе и о том, почему в последние годы стала мало сниматься.

«Да, я остановилась и года три почти не работала, отказывалась от всех предложений. Мне нужно было время для самой себя. Когда начинаешь рано работать, время вдруг хватает тебя за ногу и говорит: «А как насчёт самой себя? Как насчёт своей собственной жизни?». У меня все-таки есть жизнь, я же не только артистка!» – подчеркнула она.

Одна из самых ярких звезд французского кинематографа рассказала, что ей нужно «было кое-что уладить в своей личной жизни», поэтому она немного ушла в тень, но потом у нее «снова возникло желание вернуться на съемочную площадку, и я сделала подряд три фильма».

«Я начала очень рано и никогда не задумывалась о карьере, все просто случилось само собой, причем так быстро, что мне и задуматься было некогда – о том, чем я хочу заниматься, хочу ли я жить такой жизнью, поэтому я задумалась об этом сейчас», призналась Софи Марсо.

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