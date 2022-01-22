США не выдали визу российскому космонавту Чубу для тренировок в американском центре

Николай Чуб. Фото: instagram.com/spacelegion

США отказались выдать визу российскому космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу, который должен был принять участие в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, причины отказы в выдачи визы США не назвали.

«США без объяснения причин не выдали въездную визу космонавту Роскосмоса Николаю Чубу, полёт которого на МКС запланирован на весну 2023 года. Он собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Джонсона», - приводит агентство слова собеседника.

В Роскосмосе данную ситуацию пока никак не прокомментировали.

Традиционно иностранные астронавты перед полётами на Международную космическую станцию (МКС) проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, где они знакомятся с российским сегментом станции, а российские космонавты отправляются в Космический центр имени Джонсона в США. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком именно корабле будет лететь экипаж.

Николай Чуб является членом дублирующего состава экипажа экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на сентябрь 2022 года.