Неизвестный убил мать, отца и 10-летнюю дочь в Омской области

Неизвестный убил мать, отец и 10-летнюю дочь в Омской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве трех человек в Павлоградском районе Омской области. Об этом в субботу, 22 января, заявила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«По предварительным данным, в утреннее время 22 января, в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела мужчины, женщины и несовершеннолетней 2011 года рождения с ... ножевыми ранениями», - говорится в заявлении прокуратуры.

Как писал сайт kp.ru, в селе Юрьевка были найдены мужчина, женщина и десятилетняя девочка с множественными ножевыми ранениями.

Сообщается, что на место происшествия выехал первый заместитель прокурора Омской области Андрей Хамошин и прокурор Павлоградского района Николай Чармадов, которые собираются координировать действия правоохранительных органов по установлению обстоятельств преступления.

По этому факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).