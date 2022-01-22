Аналитик опасается роста ипотечных ставок в России до 16%

Высокий рост ипотечных ставок может привести к стагнации рынка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ставки по ипотеке в России в 2022-м году возможно вырастут сразу на несколько процентных пунктов. Как заявил РИА Новости аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин, показатель способен достичь 16%.

Следует отметить, что с начала текущего года процентные ставки по ипотечным кредитам стали больше на 0,25 – 1,25 процентного пункта. На настоящий момент они, в среднем, равны 9,8%.

Как прогнозирует Осин, ставки по ипотеке дойдут до максимальных значений уже в середине 2022-го года. По его мнению, в этом году ключевая ставка Центробанка России составит 8-11%.

В свою очередь, руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов считает, что столь высокий рост ипотечных ставок маловероятен. Он полагает, что если показатель превысит 12%, это приведет к стагнации рынка. Также в таком случае спрос сократится в два раза и более, уверен эксперт.

Ранее Kp.ru сообщала, что Сбербанку удалось побить рекорды по выдаче ипотеки и сохранить ставки по жилищным кредитам на уровне 2021-го года и в текущем году.