В России за сутки зафиксировано более 57 тысяч случаев коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса распространился в 63-х регионах РФ. Фото: REUTERS

За последние сутки, по данным на 22 января 2022 года, в России коронавирусом заразились 57 212 человек. Об этом свидетельствуют данные Оперштаба по борьбе с распространением заболевания.

По его данным, за этот же период выздоровели свыше 25,5 тысячи россиян, что на 3,3% больше, чем сутками ранее. Умерли от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, 681 человек. При этом количество госпитализаций пациентов с ковидом выросло более чем на 8%, если сравнивать с предыдущими сутками, и превысило 9,9 тыс. человек.

Также сегодня стало известно, что омикрон-штамм коронавируса распространился в 63-х регионах РФ. Он вместе с другими не доминирующими штаммами составляет чуть более 48% в общей структуре. На "дельту" приходится около 51,9%, уточнили в Оперштабе.

Ранее Kp.ru сообщала, что общее количество обнаруженных с начала пандемии случаев заражений COVID-19 в мире превысило 340,5 миллионов.