Онищенко назвал «глупой шуткой» совет делать ингаляции водкой от «омикрона» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал слова своего коллеги, доктора медицинских наук Сергея Колесникова об эффективности ингаляций водкой против штамма коронавируса «омикрон», назвав подобный совет «глупой шуткой».

«Это демонстрация невежества, и ее можно воспринять как некую неудачную шутку... Ингаляции водкой, самогоном - это неумные издевки. Глупая, неудачная шутка», -сказал академик РАН в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, единственное, что необходимо делать - убеждать граждан в необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции.

Ранее доктор Сергей Колесников заявил, что ингаляции водкой помогут противостоять новому штамму «омикрон», отметив, что для этого необходимо накапать спиртным напитком на медицинскую маску и подышать. «Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы», - сказал он.