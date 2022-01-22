Лавров пошутил над нерасторопностью журналистов в Женеве

Сергей Лавров провел встречу с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Фото: REUTERS

Руководитель МИД России Сергей Лавров шутливо укорил журналистов после того, как они не успели заснять момент его рукопожатия с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Встреча прошла 21 января в Женеве.

«Мы же тут не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — ловить нужный момент. Если не удалось — значит, не удалось», — сказал российский министр.

Видео с произошедшим опубликовал телеканал RT.

При этом швейцарский лидер посмеялся над шутливым замечанием Лаврова. Затем Лавров и Кассис снова пожали руки.

В процессе встречи с Лавровым президент Швейцарии отметил, что европейскую безопасность «нужно достигать с помощью инклюзивного диалога». Кассис, в свою очередь, сказал, что Швейцария ведет работу по этому направлению, в частности в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее Kp.ru писал, что 21 января 2022 года в Женеве пройдут переговоры Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.