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Здоровье22 января 2022 11:46

Инфекционист рассказал о симптомах заражения штаммом «омикрон»

Инфекционист назвал среди симптомов штамма «омикрон» насморк и нарушение
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Инфекционист назвал среди симптомов штамма «омикрон» насморк и нарушение

Инфекционист назвал среди симптомов штамма «омикрон» насморк и нарушение

Фото: Светлана Макеева

При заражении штаммом коронавируса “омикрон" у заболевшего может наблюдаться как один симптом, так и комплекс признаков заболевания. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Как передает ТАСС, специалист пояснил, что новый штамм сопровождается различными клиническими проявлениями, а течение заболевания может быть разнообразным. Эксперт отметил, что “омикрон” может протекать как в виде насморка, так и в виде недомогания, наподобие головных болей или нарушения сна. Инфекционист также сообщил, что при более выраженной клинической картине у людей могут быть зарегистрированы температурные реакции и боли в животе.

Кроме того, Тимаков назвал способ определить омикрон в период подъема заболеваемости. По его словам, наличие сразу головной боли, боли в горле, насморка, осиплости и расстройства стула почти на 100 процентов говорит об “омикроне”.

Напомним, ранее врач-онкодерматолог рассказала, что коронавирусная инфекция способна вызывать у человека обострение кожных заболеваний, уточнив , что при штаммах «омикроне» или «дельте» могут наблюдаться абсолютно одинаковые дерматологические симптомы.