Видео с места тройного убийства под Омском показал СК Фото: Андрей АБРАМОВ

Следственный комитет России показал видео с места убийства семьи из трех человек в селе Юрьевка Омской области. На кадрах можно увидеть тела погибших в доме, где произошло убийство.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 21 января, в селе Юрьевка под Омском были обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти. У погибших мужчины, женщины и десятилетней девочки обнаружили множественные ножевые ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Ход его расследования прокуратура Омской области взяла на особый контроль.

Напомним, в начале января в Костроме была убита пятилетняя девочка. Двое мужчин увели ее во время того, как она играла возле елки. В этот момент мама девочки убиралась в здании кинотеатра.