СК возбудил дело после гибели семилетней девочки при нападении собак в Забайкалье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело после гибели семилетней девочки, которую загрызли бродячие собаки, рассказал журналистам старший помощник руководителя регионального следственного управления Следственного комитета Егор Марков.

Дело открыто по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Инцидент произошел в поселке Домна Читинского района. Днем девочка вышла из дома и не вернулась, из-за чего родители позвонили в полицию. Там на поиски пропавшего ребенка отправили несколько экипажей, которые нашли тело девочки с многочисленными ранами на окраине поселка, пишет «КП-Иркутск».

К приезду полицейских бродячая стая успела разбежаться. На теле ребенка обнаружили множество укусов.

Как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года в Якутске стая собак напала на женщину и загрызла ее насмерть возле ипподрома.