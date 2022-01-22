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Происшествия22 января 2022 14:45

Полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении жены Градского

Речь идет о 25-летнем гражданине Таджикистана, рассказал источник в правоохранительных органах
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (41)Комментарии (41)(41)
Александр Градский и Марина Коташенко

Александр Градский и Марина Коташенко

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полиция задержала одного из трех подозреваемых в ограблении супруги певца Александра Градского – актрисы Марины Коташенко.

Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана, работавший на рынке, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. В настоящее время один из подозреваемых скрывается в Казахстане, личность третьего еще не установлена.

Как сообщил собеседник агентства, версия о инсценировке ограбления Коташенко не подтвердилась.

Напомним, на прошлой неделе вдова российского певца и композитора Александра Градского стала жертвой вооруженного ограбления. У женщины похитили 100 миллионов рублей. Как писал сайт kp.ru, преступники сначала устроила автоподставу, после чего проникли в машину актрисе. Урожая пистолетом, они заставили Коташенко отвезти их в загородный дом и отдать деньги, которые хранились в доме - вдова достала из-под кровати сумку, в которой лежали 100 млн рублей. Затем неизвестные заставили Коташенко отвезти их в Апрелевку, пересели в белый Mercedes и скрылись.