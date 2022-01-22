Захарова опровергла публикацию о просьбе Китая к Путину не «вторгаться» на Украину Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента России Владимира Путина не «вторгаться» на Украину, выглядит как информационная операция спецслужб США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на то, что агентство, которое она назвала «информационной помойкой», не приводит в публикации никаких источников. По ее словам, ни кому за подтверждением этой информации «журналисты под прикрытием» не обращались, в то время как раньше Bloomberg имел не менее двух-трех верифицированных источников. Как заявила представитель российского МИД, американские СМИ «прокачали» информационный фон на предмет намерений России «вторгнуться» на Украину.

«Агентство Bloomberg давно уже перестало быть чем-то самостоятельным, а теперь еще и приличным…Ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый», – написала она.

В субботу, 22 января, Bloomberg сообщил, что Си Цзиньпин якобы попросил Путина «не нападать» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.