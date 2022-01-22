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Происшествия22 января 2022 18:56

Под Москвой мужчина выстрелил в полицейского при попытке проверить документы

Силовик получил ушиб грудной клетки иогнестрельные раны пальцев левой кисти
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Под Москвой мужчина выстрелил в полицейского при попытке проверить документы

Под Москвой мужчина выстрелил в полицейского при попытке проверить документы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Московской области местный житель ранил полицейского из пневматического пистолета сотрудника полиции, пытавшегося проверить у него документы во время патрулирования территории. Происшествие случилось в городском округе Домодедово.

Как рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах, старший сержант полиции, патрулируя территорию в микрорайоне Востряково, остановил мужчину для проверки документов. В ответ тот достал пневматический пистолет «Сталкер 1911Т» и выстрелил в силовика. В результате полицейский получил ушиб грудной клетки и огнестрельные раны пальцев левой кисти.

Собеседник агентства сообщил, что сотрудник получил амбулаторное лечение. После оказания медицинской помощи он продолжил нести службу.

Как писал сайт kp.ru, в начале января этого года в Курганской области сотрудника полиции застрелили из охотничьего ружья.