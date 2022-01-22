Глава ДНР допустил атаку Украины на промышленные объекты Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины могут провести атаку на промышленные объекты Донбасса, чтобы спровоцировать его на ответные действия, считает глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Будет ли сейчас какая-то атака на инфраструктурные объекты, которые есть в перечне непосредственно, – это газоснабжение, водоснабжение, линии электропередач, другие, – посмотрим. Пока они в режиме ожидания», – сказал глава ДНР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, диверсионные группы Киева продолжают находиться на линии соприкосновения. Вероятно, украинские военные предпримут «какие-то определенные шаги», отметил Пушилин. Он заявил, что Украина стянула к линии соприкосновения порядка 120 тысяч военнослужащих, при этом туда постоянно приходит военная техника.

Как отметил политик, в ДНР готовы к нападению ВСУ. В самом Донецке агрессию против Украины не планируют, несмотря на «истерику» западных СМИ, добавил он.

Напомним, ранее заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин говорил, что командование вооруженных формирований Украины готовит ряд диверсий на территории ДНР.