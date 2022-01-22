Посол России в Венесуэле допустил усиление военного сотрудничества Москвы и Каракаса Фото: Александр КОЦ

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров допустил возможность усиления военного сотрудничества Москвы и Каракаса. Об этом 22 января он рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, для этого есть портовая инфраструктура. Также он рассказал, что Венесуэла готова оказать российской стороне военно-техническую помощь в случае обострения российско-американских отношений.

Также посол добавил, что согласно Конституции Венесуэлы, в стране запрещено размещать военные базы. Так он оценил возможность размещения в латиноамериканской стране российских военных баз.

- Что касается военных баз российских, то это, кончено, очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано: военных баз на территории государства быть не должно и не может, - сказал Мелик-Багдасаров.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил, но и не подтвердил возможность размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле.