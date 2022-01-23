Эксперт рассказал о самом популярном у россиян направлении для "вакцинного тура" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член Президиума "Альянса туристических агентств РФ" Алексан Мкртчян в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о самом популярном у россиян направлении для "вакцинного тура" в период пандемии коронавируса.

По словам эксперта, сейчас люди отправляются в подобные туры в Болгарию, Грецию, Сербию, Армения и Турция. Последняя является наиболее любимым направлением у россиян.

- Люди едут, как правило, два раза, потому что почти все европейские страны отказались от однофазных вакцин. .... Они приезжают, получают первую вакцину, скажем, "Pfizer", потом приезжают через три недели, получают вторую дозу. Им выдают единый паспорт европейского образца – санитарный паспорт. И дальше они могут ехать и в Америку, и в Евросоюз, куда хотят, - рассказал Мкртчян.

Специалист также уточнил, что сделать вакцину за рубежом можно, но это будет платно.

- Плюс-минус сама вакцина 45 евро (около 3 900 рублей), если за один прием. А дальше все стандартно, будто вы просто приехали в гостиницу, авиаперелет. Почему Турцию многие люди сейчас выбирают? Потому что человек приехал в Стамбул на три-четыре дня и заодно привился от вируса, - объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в России может появиться новый вид туров — вакцинные, во время которых иностранные граждане смогут привиться зарегистрированными на территории нашей страны вакцинами от ковида. С инициативой создания такого вида туризма выступил в июне 2021 года президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил кабинету министров проработать вопрос о платной вакцинации от коронавируса для иностранцев.