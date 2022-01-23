"Роскосмос" ищет иностранного партнера для эксплуатации "Морского старта"

Проект "Морской старт" планируют возобновить / Фото Виктора Катаева (ТАСС)

Плавучий космодром "Морской старт", который в 2020 году перевезли из США в Россию, планируют возобновить совместно с зарубежным партнером, заявил в интервью журналу "Русский космос" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Надо в любом случае сохранить "Морской старт", модернизировать его систему управления под запуски "Союза-5", - уточнил Рогозин. - Для разделения рисков и финансового бремени на первом этапе, а также совместной эксплуатации комплекса в дальнейшем имеет смысл найти зарубежного партнера, который в силу своего географического расположения не может обладать космодромом на своей территории и был бы заинтересован в партнерстве по плавучему космодрому".

Глава госкорпорации подчеркнул, что оживление "Морского старта" – это важная задача для "Роскосмоса".

Напомним, международный консорциум "Морской старт" создан в 1995 году. С него предполагались коммерческие пуски на геостационарную орбиту при помощи носителей "Зенит 3SL".

В апреле 2018-го S7 Space стала владельцем плавучего космодрома. В марте 2020 года комплекс был перевезен в Россию. Через месяц представитель S7 Group сообщил, что проект заморожен до лучших времен.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер Юрий Борисов рассказал журналистам на форуме "Армия-2020", что на восстановление "Морской старта" требуется порядка 35 миллиардов рублей. Ранее "Росатом" оценил затраты на ремонт в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.