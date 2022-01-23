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В мире23 января 2022 14:19

Власти Китая выявили 72 зараженных коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

Среди зараженных нет спортсменов и представителей команд
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
С 4 по 22 января на Игры в Китай прибыли 2586 человек

С 4 по 22 января на Игры в Китай прибыли 2586 человек

Фото: REUTERS

Власти Китая выявили 72 зараженных коронавирусом среди прибывших в страну для участия в Олимпийских играх. Как сообщает оргкомитет спортивного мероприятия, зараженные были обнаружены с 4 по 22 января 2022 года.

Отмечается, что за этот период в Китай на Олимпиаду прибыло 2586 человек. Из них 171 - спортсмены и представители команд, 2415 - иные лица, задействованные в проведении Олимпиады. Среди приезжих спортсменов и представителей команд случаев заражения COVID-19 не выявлено.

На официальном сайте Олимпиады также говорится, что с 4 по 22 января организаторы провели 336 421 ПЦР-тест.

Как ранее писал сайт "КП-Спорт", руководство Олимпийского комитета США посоветовало членам делегации не брать с собой на зимние Олимпийские игры в Пекин свои мобильные телефоны. Вместо них спортивные чиновники предложили использовать «одноразовые устройства», которые помогут американцам связываться со своими друзьями и близкими.