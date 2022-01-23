Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законов об отлове бродячих собак

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения о том, как изменить законодательство в сфере отлова бродячих собак. На этот шаг было решено пойти из-за очередного нападения беспризорных животных на человека.

Поручение Бастрыкина было опубликовано на сайте СК в воскресенье, 23 января.

"В связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак председатель Следственного комитета России поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, за последнее время в России произошло несколько случаев нападений бродячих собак на людей. Чаще всего от животных страдают дети.

22 января трагедией закончилась прогулка одной для 7-летней девочки из поселка Домна Читинского района Забайкалья - ее насмерть растерзала стая бездомных псов.

А в Уфе собаки устроили логово рядом со школой, на что пожаловался местный житель. По словам мужчины, беспризорные животные постоянно собираются на детской площадке в районе школы №124 на Уфимском шоссе.