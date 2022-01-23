Народная милиция ДНР заявила об обнаружении украинских систем залпового огня "Ураган" вблизи Славянска

В ДНР говорят, что это прямое нарушение комплекса мер по выполнению Минских соглашений Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что вблизи от Славянска был замечен реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня "Ураган". Он был переброшен в этот регион украинскими военными, сообщают в ДНР.

По данным Народной милиции, переброска дивизиона была организована под видом проведения тренировки управления огнем.

"Командование Операции объединенных сил под видом проведения тренировки управления огнем осуществило переброску в районы Краснополья и Адамовки 3-го реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.), на вооружении которой находятся 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня "Ураган", — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

При этом отмечается, что подобный шаг нарушает комплекс мер по выполнению Минских соглашений, так как подобные системы не могут находиться ближе 70 километров к линии боевого соприкосновения.

Как ранее писал сайт kp.ru, замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что Украина стянула к ДНР и ЛНР 120-тысячную армию, тяжёлое оружие и увеличила число обстрелов в пять раз.