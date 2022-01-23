Под Омском после убийства семьи задержаны 14-летняя дочь погибших и ее парень Фото: Андрей АБРАМОВ

Под Омском появились первые задержанные после кровавого убийства. Пока основные подозреваемые – это 14-лентяя дочь погибших и ее молодой человек.

Как стало известно Пятому каналу, причиной расправы стали домогательства. Подросток пожаловалась своему парню, что к не пристает отчим. Постепенно созрел план мести. Было решено убить мужчину и мать девочки.

В назначенную ночь школьница оставила дверь в дом открытой, это позволило парню войти внутрь. Он был вооружен ножом и сразу же нанес удар матери девочки, женщина погибла на месте.

Второй жертвой стал отчим, в момент убийства он спал.

Кто из подозреваемых лишил жизни 10-летнюю девочку – сестру задержанной, пока не известно. Предположительно, ребенок стала свидетелем преступления и кричала.

Единственный, кому удалось уцелеть во время трагедии, оказался 6-летний мальчик. Подросток, организовавшая убийство, во время преступления закрывала ему глаза и уши, но он, несмотря на это, все видел и слышал, пишет газета "Известия".

Тела трех человек были обнаружены утром 22 января в селе Юрьевка Омской области. Погибшими оказались 38-летний Романа Б., 26-летняя Александра И. и их 10-летняя дочерь-инвалид.

У жертв многочисленные колотые раны. Выжить в кровавой бойне удалось только двоим: 14-летней девочке и 6-летнему мальчику. Брат и сестра убежали к соседям и рассказали о нападении. Как оказалось позже, школьница сама организовала преступление. На эту версию следователей натолкнули показания выжившего мальчика, пишет Life.