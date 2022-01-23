В России процентные ставки по ипотеке выросли до показателей 2015 года Фото: Shutterstock

В России проценты по ипотечным кредитам достигли показателей 2015 года. Средняя полная стоимость ипотечного кредита в декабре 2021 года прибавила 4,4 процентных пунктов. И если в ноябре максимальная ставка была 8,8%, то в декабре составила 13,2%.

По данным аналитиков, столь же высокой полная стоимость кредита была в 2014-2015 годах.

Эксперты связывают рост процентных ставок по ипотечным кредитам с ростом ключевой ставки. За последний год она возросла до 8,5%.

Вслед за решение ЦБ баки подняли процентные ставки по жилищным займам. В некоторых кредитных учреждениях они теперь достигают двузначных значений.

На фоне роста процентов, снижается средний размер ипотечного кредита. Он сократился на 13,5% и составил 3,4 млн рублей. Раньше средняя сумма займа была на 530 тыс.руб выше, пишет Profile.ru.

Ипотеку теперь берут на 17 лет и пять месяцев. Раньше этот срок был на 24 месяца дольше.