Кандидат в президенты Франции Земмур призвал снять с России европейские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, основатель партии "Отвоевание" (Reconquеte), выступил за необходимость снятия с России европейских санкций.

По мнению политика, с РФ нужно дружить.

- Мы должны быть друзьями с Россией. Нам пора прекратить быть инструментом США… Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, - заявил Земмур в эфире телеканала France 5.

Он также добавил, что при сближение России и европейских стран, США сразу же пытаются их разделить.

- Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России, - добавил Земмур.

Напомним, в 2022 году во Франции пройдут выборы президента. Они запланированы на апрель. О желании баллотироваться на пост главы государства уже заявили более трех десятков кандидатов. среди них лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, журналист и писатель Эрик Земмур и другие кандидаты.