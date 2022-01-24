Задержанные 14-летняя девушка и ее парень признались в убийстве семьи под Омском Фото: Олег ЗОЛОТО

В УМВД России по Омской области 24 января подтвердили, что по подозрению в убийстве родителей и ребенка в селе Юрьевка Павлоградского района задержаны два подростка. Ими оказались 14-летняя девушка - дочь убитых- и ее 17-летний парень.

В Следственном комитете уточнили, что подростки уже признались в убийстве трех человек. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, накануне под Омском тела трех человек были обнаружены в селе Юрьевка. Погибшими оказались 38-летний Романа Б., 26-летняя Александра И. и их 10-летняя дочерь-инвалид.

Выжить в кровавой бойне удалось только двоим: 14-летней девочке и 6-летнему мальчику. Брат и сестра убежали к соседям и рассказали о нападении. Как оказалось позже, школьница сама организовала преступление. На эту версию следователей натолкнули показания выжившего мальчика.

Как уточняют РИА Новости со ссылкой на предположения следователей, тройное убийство совершил 17-летний парень - друг дочери убитой женщины. По их версии, 14-летняя школьница подговорила его на убийство, потому что ее мать и отчим были против их дружбы.